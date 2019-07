Faire du chien de traineau avec Philippe Lambillon, c'est de l'insolite bien givré

Philippe Lambillon, les chiens de traineau, de la neige "grandeur nature" et Marcelle... Si tous les ingrédients ne sont pas réunis pour vivre ici et là un week-end insolite ?

Ah le coup de chance, la neige s'étiat invitée en maître durant la nuit. De quoi s'adonner aux multiples plaisirs d'hiver et de vivre cette grande première expérience pour Marcelle et de faire du traineau sur cet attelage de l'insolite. Un musher a mené l'aventure car cela ne s'improvise pas forcément.

Marcelle a participé à une course de traineau avec Philippe Lambillon, si ça ce n'est pas de l'insolite ? Est-ce le fait de rencontrer Philippe Lambillon ou ces chiens d'exception ? Les deux dirons-nous !

Le week-end insolite de Marcelle

"J'étais fascinée par les aventures de Philippe Lambillon, et j'avais sollicité l'équipe de "Grandeur Nature" pour partager une petite escapade en compagnie de "MON HEROS". Un jour je fus contactée par l'équipe pour dépanner et remplaçer une candidate défaillante pour faire du chien de traineau sur les hauteurs de Huy. J'ai passé une journée superbe car la nuit il avait neigé, et l'ambiance était magnifique. Cerise sur le gateau, je fus récompensée car tous les participants des émissions de la saison étaient conviés à passer un week-end à Disney land !"