Faire de la spéléologie avec l'Adeps!

Vous avez l’âme d’un explorateur, vous ne souffrez pas de claustrophobie, le noir ne vous effraie pas, alors ce sport est fait pour vous !

La spéléologie c’est avant tout l’aventure et la découverte d’un monde à part, des paysages diversifiés et souvent étonnants, tantôt dépouillés et austères, tantôt d’une exubérante beauté.

La spéléo c’est aussi une activité scientifique en s’appuyant sur des disciplines variées comme la géologie, l’hydrologie, topographie, la biologie, l’archéologie et l’écologie.

Mais bien évidemment c’est un sport à part entière car il faut une bonne condition physique.

La spéléologie développe la maitrise de soi, le sens du travail en équipe, de la solidarité. On acquière également des compétences techniques puisqu’on travaille sur corde.

On peut commencer la découverte de cette discipline à partir de 6 ans en club. Dès 10 ans, on commence l’apprentissage des techniques de progression sur corde.

Où peut-on on s’inscrire à un stage :

Au centre Adeps de Jambes. Ce stage est organisé pour des enfants de 14 à 17 ans.

Les groupes sont encadrés par la fédération de spéléologie " Union belge de spéléologie ".

Les stagiaires découvriront le monde souterrain en commençant par le Trou d’Haquin, ensuite ils visiteront la carrière de Villers-le-Gambon, la grotte la Lucienne où ils pourront acquérir les premières notions de géologie et d’hydrogéologie et enfin le Trou Bernard.

Le prix :

271 € en internat et 117,50 € en externat.

Plus d'informations sur le site: WWW.SPORT-ADEPS.BE