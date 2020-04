Et si un Belge gagnait "The Voice" France... Antoine impressionne ! - Le jeune Hennuyer franchit...

Et si un Belge gagnait "The Voice" France... Antoine impressionne ! - Le jeune Hennuyer franchit...

Le jeune Hennuyer franchit une à une les étapes sur TF1... Le 18 janvier dernier, l'ancien talent de la quatrième saison de The Voice Belgique avait choisi d'interpréter "La pluie" de Stromae et Orelsan. Sa prestation a été incroyable. Les quatre caoches ont buzzé et Antoine Delie a décidé de rejoindre l'équipe de Marc Lavoine. Le samedi 7 mars, c'est sa battle qu'il a remporté. Antoine a réussi à impressionner une deuxième fois. Il a été prodigieux avec sa reprise de " Nothing Compares 2 U " de Sinead O’Connor. Marc Lavoine l'a sélectionné pour la suite des aventures, soit l’épreuve du K.O. à suivre demain soir sur TF1 !

C'est juste énorme ! J'ai du mal à croire tout ce qui arrive... Et si un Belge gagnait "The Voice" France... Antoine impressionne ! - © Tous droits réservés "J'ai reçu énormément de soutien... et ça me touche" dit Antoine Delie à Philippe Jauniaux. "Tout est plus grand et plus impressionnant en France mais l'ambiance est chaleureuse... On est chouchoutés aussi bien qu'en Belgique. C'est top". Ce samedi, ce sera "une chanson pour me livrer... être 100% moi-même" explique le jeune talent.

Rendez-vous pour la demi finale en direct ? C'est tout ce que nous lui souhaitons... Croisons les doigts pour que notre talent poursuive sur sa belle lancée et continue à représenter aussi dignement la Belgique, le plus loin possible, dans la compétition.