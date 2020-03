Et si on apprenait les vins région par région en ligne ?

Si vous avez du mal à faire la différence entre un bordeaux et un bourgogne, voilà LE cours en ligne qu’il vous faut ! Période de confinement oblige, l’école d’œnologie ixelloise Inter Wine and Dine vous propose chaque vendredi soir et samedi soir à 18h un cours en ligne sur les régions de France. Et c’est gratuit en plus.

C’est Fabrizio Bucella, chroniqueur habitué de Vivre Ici Bruxelles qui sera derrière son écran pour vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour briller lors de votre prochain repas en famille ou entre amis (si si, on y pense déjà).

Gardons le rythme !

Avec le talent et l’humour qu’on lui connaît, nul doute que Fabrizio Bucella rendra ces cours divertissants. Le choix du vendredi et samedi soir n’a d’ailleurs pas été fait au hasard. Cela permet de faire une vraie coupure après une semaine de travail ou télétravail et de structurer le temps semaine/week-end.

Par ici le programme

Chaque séance de cours dure environ 30 minutes et se termine par une dégustation d’un vin face caméra, afin de nous rappeler que la vie continue.

Les cours se donnent simultanément sur Facebook, Linkedin et Youtube.

- vendredi 27 et samedi 28 mars : Bordeaux blanc et rouge

- vendredi 3 et samedi 4 avril : Bourgogne blanc et rouge

- vendredi 10 et samedi 11 avril : Loire blanc et rouge

Et pour tout savoir sur l’école d’œnologie Inter Wine and Dine, rdv ici.