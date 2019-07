Envie de faire un sport aquatique fun et ludique ? Tentez le sauvetage aquatique !

Ces dernières semaines, la canicule a frappé la Belgique... Et quoi de mieux que de pouvoir se rafraîchir en faisant un petit plongeon dans une piscine, un lac ou tout autre milieu aquatique ? Avec plaisir mais surtout en étant prudent. Ce genre de lieu de loisirs et de détente peut en effet s'avérer dangereux et les risques sont nombreux. Résultat : Fabien Valissant de l'Adeps nous propose de partir à la découverte du sauvetage sportif ! Né à l'autre bout du monde, en Australie, le sauvetage sportif est un sport ludique et varié. Mais il s'agit également d'une activité citoyenne accessible à tous et à tout âge. La pratique de ce sport permet de devenir plus autonome et responsable en milieu aquatique.

Le sauvetage sportif : explications Lassé de faire des longueurs de piscine, envie d'un sport aquatique à la fois utile et particulièrement fun. Essaie le sauvetage sportif ! De fait, ce sport est né de la rivalité qui régnait entre les professionnels du sauvetage. Il fallait savoir qui était le meilleur. Initié en Australie, l'Europe n'est pas en reste puisque au début des années 1900, de nombreuses associations de sauvetage ont vu le jour et à cette époque, elles étaient également associées à la natation. Leur but était d'assurer le secours aux personnes en danger en milieu aquatique et leurs compétitions mêlaient natation et sauvetage dans des épreuves disputées en piscine. Cette discipline est particulièrement intéressante et très complète car elle demande un travail natatoire important, une connaissance des techniques sauvetages et du matériel utilisé. Les compétitions ont lieu en piscine ou en eau libre, en épreuves individuelles ou par équipes. En ce qui concerne la piscine : Il y a 6 épreuves individuelles : 200 m obstacle, 100 m remorquage de mannequin avec palmes, le 100 m combiné, 50 m mannequin, 100 m lifesaver, 200 m superlivesaver. Et 6 épreuves par équipes (relais) : 4x50 m obstacles, 4x25 mannequin, 4x50 m bouées-tubes, Line-Throw, relais Pool lifesaver, SERC. En eau libre : 7 épreuves individuelles : surf race, board race, ski race, oceanman (Les compétiteurs effectuent un surf race, suivi d'une course sur le sable. Ils enchaînent immédiatement avec un board race et d'une deuxième course sur le sable; ensuite un ski race et une troisième course sur la plage sans s'arrêter), beach flag, beach sprint, beach run. Ainsi que 5 épreuves en relais

Où faire ce genre d'activité chez nous ? Deux centres ADEPS proposent ce stage. Le centre de LLN et le centre d'Engreux. En ce qui concerne le centre sportif d'Engreux, les stagiaires seront initiés au kayak et à la planche de sauvetage sur le plan d'eau du lac de Nisramont, Ils se rendront en piscine pour apprendre les techniques de remorquage, le passage d'obstacles et l'utilisation des palmes. Au centre de LLN, les enfants nageront avec des palmes et sous des obstacles, remorqueront un mannequin, utiliseront une planche de sauvetage, seront initiés au beach flags, etc. Ce stage te permettra également de découvrir les gestes qui sauvent via le brevet " Osez sauver - Junior ". Les activités aquatiques alterneront avec des activités multisports. En résumé, il s'agit d'un stage qui allie un sport et des compétences qui peuvent être utiles tout au long d'une vie. Le prix pour ces stages sont de 117,5 € en externat et de 271 € en internat et ce pour des enfants de 9 à 17 ans suivant le Centre. Alors, convaincu ? Plouf !