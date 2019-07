Du Blob Jump sur l' île d' Yvoir... #rires assurés #été ​​​​​​! ​​

Et vous... Le Blob Jump vous connaissez ? On vous éclabousse à coeur joie de ce bon plan de l'été.

Pour elle, la petite bulle de fraicheur estivale et insolite est celle vécue au coeur de l' île d' Yvoir. Un petit coin de paradis pour une belle tranche de rire, pour bien du plaisir et de l'émerveillement partagé entre amis.

Île d' Yvoir - © Île d' Yvoir Île d' Yvoir - © Île d' Yvoir Île d' Yvoir - © Île d' Yvoir - Daniel CIOC

Ségolène :

"Le plus beau week-end insolite que j'ai passé est un week-end passé sur l'île d'Yvoir. Nature et activités (kayak, pédalo, ...) sont de la partie afin de profiter du soleil (mais attention aux coups de soleil, sinon l'île devient une "archi-pèle" pour le coup :p ). Ce qui fait que mon week-end passé là-bas soit insolite est le fait que ce soit une île belge et qu'il y a moyen d'y faire le grand saut dans la Meuse !! En effet, il y a moyen de faire du blob jump ! Testé et approuvé avec des amis ! #riresaurendezvous #sensationsfortes #été"