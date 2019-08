Donnerie scolaire : le bon plan pour la rentrée !

Les donneries scolaires

Dans un peu plus de 2 semaines, c’est la rentrée des classes ! Et qui dit rentrée dit généralement dépenses... De nombreux parents sont sans doute en train de faire leurs comptes histoire d’essayer de s’en sortir au mieux sans se ruiner… Et pour ceux qui ont des difficultés, ce 2 septembre ne sera pas une date réjouissante.

À savoir que d’après la Ligue des familles, par enfant, en fourniture scolaire, on atteint facilement 100€ sans compter le plumier, le cartable et les livres scolaires ! Alors imaginez si vous avez une famille nombreuse, la somme devient vite démesurée… Pour réduire vos coûts, chers parents, j’ai une solution pour vous : la donnerie scolaire ! Mais qu’est-ce donc me direz-vous…

Ce nouveau phénomène se développe de plus en plus ces derniers temps. Le principe : vous faites un tri chez vous, vous apportez tout le matériel scolaire dont vous n’avez plus besoin et vous le donnez lors d’une donnerie. Et à votre tour vous listez ce qui vous sera nécessaire pour la rentrée de vos loulous et vous vous rendez à une donnerie pour recevoir gratuitement un max de fournitures scolaires !

L’objectif est double : éviter la surconsommation et donner une seconde vie à vos fournitures tout en épargnant un max pour le bien de votre portefeuille et de la planète ! Une solution qui devrait en tenter pas mal d’entre vous : Vous pouvez trouver des donneries à Nivelles, Namur, Wavre, Liège... Un peu partout en Wallonie.

Dans la deuxième partie de cette chronique nous irons à Nivelles et vous proposerons une donnerie qui a lieu fin août, tout juste avant la rentrée.