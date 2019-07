Découvrez cette balade insolite où art et nature ne font qu’un

Envie de vivre une aventure hors du commun sans quitter notre plat pays ? Tout au long de l’été, la RTBF vous fait découvrir des lieux et activités sortant de l'ordinaire près de chez vous. Partons en Condroz-Famenne en province de Namur, à la découverte du Sentier d’art.

141 km de musée à ciel ouvert, c’est ce qui vous attend tout au long de ce sentier atypique. Reliant Gesves à Ciney, le parcours est jalonné d’une cinquantaine d’œuvres d’art plus spectaculaires les unes que les autres. Arbre renversé, funambule géant et autres structures impressionnantes réalisées en matériaux naturels par des artistes locaux ou internationaux sont à admirer tous les trois ou quatre kilomètres.

Que la longueur de la randonnée ne vous effraie pas ! Il existe plusieurs itinéraires qui rendent cette activité accessible tant aux randonneurs chevronnés qu’aux familles avec enfants.

Le plus ? Sur votre chemin vous aurez l’occasion de passer la nuit dans l’un des 7 abris artistiques mis à la disposition des marcheurs. Le tout est entièrement gratuit et ouvert toute l'année. Plus d'info sur le site officiel Sentier d'art.