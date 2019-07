Voici le week-end insolite d'Héléna

De surprise en surprise dans la charmante ville de Saint-Hubert - © Tous droits réservés De surprise en surprise dans la charmante ville de Saint-Hubert - © Tous droits réservés De surprise en surprise dans la charmante ville de Saint-Hubert - © Tous droits réservés

Mi-août 2018, un coup de fil m'annonce que je pars 2 jours à Saint Hubert pour faire partie du clip promotionnel de la ville. Première surprise !

Deuxième surprise : je ne sais rien du programme ! Pour moi qui suis une organisatrice née, c'est à la fois un peu dur d'accepter mais intéressant comme expérience. Saint-Hubert cache bien ses trésors.

Une visite de la pisciculture guidée par un passionné et passionnant, on l'aurait écouté des heures...

Admirer le paysage par le hublot d'un planeur (c'était un peu le clou du séjour) avec un pilote passionnant, passionné et chevronné...

Dormir dans une nouvelle tiny house face au lac de Mirwart... Tellement nouvelle qu'elle n'avait pas de rideaux. Ce sont les oiseaux et les écureuils qui se sont rincés l'oeil quand on a fait notre toilette.

Sortir tard le soir pour écouter le silence et regarder les étoiles... Y en a beaucoup quand on est loin de la ville. Dormir loin des bruits, déjeuner face au lac... Seuls au monde. Tous nos sens ont été comblés, y compris les papilles avec un souper délicieux et étonnant. Tout fait maison, y compris le caramel beurre salé, au restaurant du camping (eh oui!!!, ça vaut un étoilé Michelin) et un rhum (enfin des) arrangé au même resto.

Pas besoin d'aller loin pour vivre des choses intenses et insolites. L'insolite, c'est aussi notre perception, il suffit d'ouvrir les yeux , le coeur et se laisser gagner par ce qui se présente à nous. Saint Hubert, une perle près de chez nous !

C'est touchant de rencontrer des gens qui vivent leur passion.