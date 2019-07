De la spéléologie à la Grotte d' Eprave... De l'insolite à l'état brut !

Le week-end insolite de Françoise :

" Lorsque les enfants étaient petits, un copain nous a emmené à la grotte d'Eprave pour faire une initiation à la spéléologie, une grande première pour nous! Le site est fantastique et nous sommes partis equipés de bottes et de casques de protection avec lampes frontales. La grotte n'est pas amenagée, ce qui veut dire qu'il fait sombre, boueux, glissant et qu'il y a des passages étroits, c'est très impressionant. Une des participantes avait des bottes mais pas assez hautes et un ami l'a prise sur le dos pour passer un passage plus profond avec de l'eau et de la boue. On a tous attrapé un fou-rire et chaque fois qu'il riait, son casque cognait le dessus de la grotte et descendait sur ses yeux, la copine glissait d'un cran sur son dos et il n'arrivait plus à avancer jusqu'à ce qu'elle glisse dans l'eau...

C 'était une très belle découverte pour toute la famille et une experience inoubliable! ".