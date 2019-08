Coup de cœur du guide Delta : La Brasserie de la Cour à Charleroi

Comme promis, et ceci pendant les mois de juillet et août, le Guide Delta vous propose son restaurant coup de cœur de la semaine avec comme à chaque fois le Chef ou le Patron du Restaurant présent en studio et qui va vous parler de son établissement.

Cette semaine, nous partons pour Charleroi et nous nous arrêtons à la Brasserie de la Cour, pas la cour de récré, ni la cour de prison quoi que…. Nous sommes aux abords du Palais de Justice d’où le nom de l’établissement !

On y sert une belle cuisine de brasserie dans une salle moderne et lumineuse. Des produits de qualité comme un beau choix de viandes maturées ou encore du gibier en saison.

On a reçu aujourd’hui son patron, Aurelio Piccicuto, qui - comme le savent nos auditeurs fidèles - n’est pas venu les mains vides : une auditrice a remporté une invitation pour deux personnes pour aller déguster un trois services.

Vous pouvez réécouter le passage du restaurateur sur notre antenne dans la vidéo ci-dessous.

Et si ça vous a mis l'eau à la bouche, RDV sur le site pour plus d'infos: https://www.deltaweb.be/fr/restaurant-Brasserie-de-la-Cour+10417+f/

Ou sur la page Instagram : https://www.instagram.com/explore/locations/845069364/la-brasserie-du-cour

Bon appétit !