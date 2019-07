La liste des légumes produits en Wallonie est si longue qu’il ne serait pas possible de les énumérer tous ici. Asperges, bettes, betteraves, carottes, céleris, chicons, scaroles, choux en tous genres, champignons, courges, épinards, fenouils, haricots, laitues, navets, oignons, panais, persil, poireaux, maïs doux ne sont que quelques représentants de cette extraordinaire diversité. Ce sont essentiellement les provinces de Liège et de Hainaut qui en sont les productrices, pour une question de sols.

Connaissez-vous ces choux ?

Ce sont des choupins, choux d’été en forme de ballons de rugby, constitués, autour d'un cœur tendre, de feuilles plus vertes, allongées et légèrement courbes. Leur goût est très délicat. Ils sont très digestes et cuisent à peu près sans odeur, ce qui est un exploit pour des choux.

Le choupin est une spécialité liégeoise d’origine française. On l’apprécie tellement, dans la province wallonne, qu’on a créé une confrérie en son honneur, "La Confrérie du Choupin", née en 1973 au sein de la Société Royale "Les Cultivateurs Liégeois".

Selon la Confrérie, "des maraîchers venus de France après 1815 se sont installés dans la province et ont apporté dans leurs bagages deux choux, l’un nommé "cœur de bœuf" et l’autre "le pointu". Par sélection et hybridation, la forme et goût se sont transformés, deux types de choux ont été cultivés ; l’un petit et hâtif (Pétry) et l’autre grand et tardif (Dubois-Devillers). Un croisement des deux variétés aurait donné naissance au choupin actuel."

La production du choupin s’étale de fin mai à septembre / octobre.

Comment l’utiliser ?



Tout simplement, après l'avoir bien nettoyé et coupé en gros morceaux (gardez les côtes), blanchissez-le et puis faites-le revenir dans du beurre ou de la graisse d'oie. Ajoutez-y des lardons fumés blanchis et poêlés à part. Le choupin cuit vite.

Vous pouvez aussi le farcir en feuilles avant de le cuire à l’étouffée avec du vin ou de la bière.

En faire des soupes et des potées.

Un bon petit gratin de choupin : blanchissez-le concassez-le, mêlez-y une béchamel bien relevée, des dés de jambon d’Ardenne (ou de lard fumé), des baies de genévrier.

Recouvrez de fromage râpé, gratinez et flambez au pêket.

Servez bouillant en cassolettes ou sur tourtes.

Soupe fraîche de choupin

1 choupin

700g de pommes de terre

1 chorizo

1,5L d’eau

1 gousse d’ail

1 oignon

4 c. à s. d’huile

1 cube de bouillon

Sel et poivre



Faites cuire les pommes de terre, l'oignon et l'ail épluchés dans l'eau bouillante avec une pincée de sel. Egouttez et écrasez à la fourchette. Réservez l’eau de cuisson sur le feu au point d’ébullition.

Coupez le chou en lanières fines et le chorizo en rondelles. Jetez les ¾ du choupin et le chorizo dans le bouillon et laissez cuire 30 minutes.

Incorporez la purée de pommes de terre. Mélangez bien. Salez, poivrez. Laissez refroidir (la soupe peut se faire à l'avance). Versez dans des bols et arrosez d’huile d’olive. Parsemez de choupin cru finement émincé.