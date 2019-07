Comment tout faire rentrer dans sa valise?

​​​​​​​Chaque semaine Philippine, vous nous proposez des bons plans conso. On parle rangement aujourd’hui avec des applications pour ne plus devoir faire sa valise soi-même.

Le soleil, la plage, les vacances d’été sont enfin arrivées mais avant de passer par la case farniente et partir se dorer la pilule, il faut bien évidemment faire sa valise et si possible, ne rien oublier.

Alors, à tous ceux qui ont la flemme, se sont déjà retrouvés sans brosse à dents ou encore pris 50 tenues pour n’en porter que 3, voici le top 4 des applications pour vous simplifier la vie et faire une valise tip top.

La première c’est Packpoint Travel. Une appli gratuite et indispensable qui va créer des check-lists à votre place. Il suffit simplement d’y insérer quelques infos (destination, dates exactes, nombre de nuits, genre de vacances et type d’activités) puis le tour est joué. L’application fait tout à votre place. Vous pouvez même préciser si vous avez l’opportunité de faire des machines sur place ou pas. Le seul bémol c’est que vous devez plus ou moins bien parler anglais pour pouvoir l’utiliser car il n’existe, pour l’instant, qu’une version en anglais. (disponible sur IOS et Android).

Ensuite, on trouve Packr. PACKR c’est une application qui va davantage se focaliser sur les activités personnelles comme, par exemple, le type d’hébergement (hôtel, chez des amis, croisière…) ou encore les transports choisis (avion, voiture,…). L’application crée une to-do list personnalisable (il existe même une catégorie " bébé " avec une check-list complète) mais, surtout, elle peut informer sur la météo et les lieux touristiques.

L’application packking est aussi très utile. Que vous partiez à l’autre bout du monde ou juste à côté, elle crée une liste ultra complète d’essentiels. Avec cette app, plus question d’oublier votre pince à épiler, carte d’assurance ou encore batterie externe. C’est un peu la garantie de passer de bonnes vacances en toute tranquillité.

Et si vous préférez tout gérer tout seul mais quand même un peu vous faciliter la vie, il y a Packing List. Une appli plutôt adaptée à toutes les personnes indépendantes qui préfèrent créer leurs propres listes sous la forme de bullets points. Vous pouvez y créer vos propres catégories et l’avantage est que, si vous partez entre amis en ou en famille, vous pouvez également partager ça ensemble en quelques clics.