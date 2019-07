Comment choisir ma crème solaire?

Ça y’est, les valises sont prêtes, le linge est soigneusement plié, la voiture est chargée… oui sauf que vous avez oublié la crème solaire...

Pourtant, une des choses les plus importantes quand on part en vacances.

Rien de pire que d’avoir les vacances gachées par un mauvais coup de soleil. Et puis, pour la santé de la peau… c’est essentiel d’appliquer soigneusement un bouclier de protection. Histoire que le soleil reste un ami.

Sauf que, dans l’océan de crèmes solaires qui existent… pas facile de faire un choix.

En crème, en spray, hypoallergénique, bio ou waterproof : laquelle acheter et avec quel indice ? On fait le point.

Première chose, quelle différence entre les UVA et UVB ?

les UVA : ils sont responsables du vieillissement de la peau, des intolérances liées au soleil et aussi des cancers cutanés.

les UVB sont responsables du bronzage mais aussi des brûlures de la peau et des cancers cutanés.

Ce qu’on retient donc c’est qu’il faut une crème solaire qui protège contre les UVA et les UVB.

Ensuite le SPF… ça correspond à quoi?

SPF pour facteur de protection solaire. Cet indice ne concerne que la protection contre les UVB.

On a souvent tendance à croire que si on met de la crème solaire avec un indice 50 une fois le matin, plus besoin d’en remettre pour le restant de la journée...

Mais c'est FAUX! Le meilleur des conseils qu’on puisse donner c’est de remettre de la crème toutes les 2h.

Surtout si vous avez été faire un petit plongeon entre temps. Et même si votre crème solaire est waterproof.Et puis appliquez votre crème solaire 20 minutes avant l’exposition pour que la peau puisse bien l’absorber.

Enfin, il y a la question des crèmes solaires bio. Elles sont efficaces ?

En fait, les crèmes bios n'utilisent que des filtres minéraux … contrairement aux crèmes non-bio qui utilisent des filtres chimiques.

Ce qui est interssant c’est que les filtres minéraux n’ont normalement aucun parfum de synthèse ni perturbateurs endocriniens.

Puis, pour la planète, c’est mieux.

Mais, il faut en appliquer plus souvent.

Enfin, leurs textures seront sans doute moins agréables que les crèmes constituées de filtres chimiques.