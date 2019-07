Candice vous présente les peures de Liège !

A Liège, avant la seconde guerre mondiale et jusqu’au début des années 60, on trouvait encore des marchandes ambulantes qui vendaient ces poires cuites dans un sirop composé d’eau, de sucre ou de cassonade, de sirop de Liège, et éventuellement d’un peu de cannelle. Elles les portaient sur la tête dans une boîte avec un couvercle en zinc et criaient : " Cûtès peûres, qui veut mes bonnes cûtès peûres "

Dans les recettes que l’on trouve maintenant sur le Net, il est souvent question de vin rouge, mais ça, je suis bien certaine que ces marchandes n’en mettaient pas. D’abord, parce qu’en Belgique, à l’époque, le vin rouge était une denrée chère et réservée à la bourgeoisie, ensuite les poires étaient principalement vendues aux enfants ou en tous cas destinées aux enfants.

Candice vous donne sa recette !