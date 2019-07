Ingrédients pour 4 personnes : 4 toasts, 300 gr de moelle de bœuf, 50 gr de beurre, ¼ de litre de bière de Chimay (ou d’une autre Trappiste), 1 échalote, persil, sel et poivre.

Préparation : Coupez la moelle en morceaux et faites-les pocher 5 à 10 minutes dans la bière à feu doux, sans faire bouillir. Faites frire les toasts dans du beurre, garnissez-les de moelle et saupoudrez de persil et d’échalote hachés.