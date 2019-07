Au Baiser de Cupidon... Un loft des plus glamour qui donne fort fort envie !

Le Baiser de Cupidon... VOTRE NUAGE ROMANTIQUE, SPACIEUX AU NATUREL !

" Le Baiser de Cupidon " situé en Province de Liège est un loft confortable et épuré de 255 m2 avec une piscine intérieure de 5 m3 comprenant une partie Jacuzzi et des jets de massage, un sauna suédois à l'ancienne, un hammam, une douche multi-jets, ... Hmmm de quoi passer un week-end de rêve et des plus glamour.

Le site propose une multitude de lofts, de villas, de chambres à thème pour s'évader le temps d'un week end... insolite !

Du Baiser de Shogun au Baiser d' Angeli, l'insolite s'invite à chaque instant. Pour Annie, ce sera sous le charme du "Baiser de Cupidon", en cette ambiance épurée et très glamour qu'elle passera un week-end de rêve avec son chéri !

Je n'ai jamai été aussi gâtée

Ce loft glamour vous tente ? Le voici en un clic