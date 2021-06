Zygomaticomaca, le Festival du Rire de Wavre du 24 au 27 juin - Vivre ici Namur, Luxembourg et... Le bien nommé ZYGOMATICOMACA se prépare à vivre une aventure plus intense encore en ce début d'été avec 4 jours (plutôt que 3 l’année dernière) de festivités dès ce 24 juin. Une formule de plein air inédite, pensée dans le plus grand respect des mesures sanitaires et de sécurité pour tous. Rendez-vous donc dans le parc Nelson Mandela, à l’ombre du Château de l’Ermitage, dans la cour de la Ferme de l’Hosté et dans la cour de la Ferme de Bilande pour découvrir notre programmation de folie en toute simplicité (200 personnes seulement par spectacle).Une foule d‘opportunités attendent donc nos spectateurs afin d'entretenir leurs zygomatiques dans cette belle cité du Maca : des spectacles inédits à découvrir comme ceux des stars du Rire que sont Anthony Kavanagh, Elodie Poux ou Titoff. Des artistes confirmés comme Richard Ruben, Bruno Coppens, Martin Charlier, Fanny Ruwet ou encore Florence Mendez. Un tremplin du rire pour les talents de demain, une soirée d‘ouverture en compagnie de Claude Vonin (lauréat du Maca d’Or 2020) et de Zidani avec son spectacle idéalement intitulé " Mamie Georgette déconfine ". Et forcément, une soirée de clôture avec remise de prix à la clé le dimanche 27 juin. Présentation en compagnie de Cedric Monnoye de O70.BE