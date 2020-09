Zéro déchet au bureau - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 15/09/2020 Notre séquence en compagnie des intercommunales de nos provinces ! Il est aujourd'hui question de "Zéro Déchet" au bureau en compagnie de Carine Bomal du BEP Environnement Au bureau, nos activités peuvent avoir un impact important sur la santé de notre planète. Certes, il y a le co-voiturage à privilégier, mais aussi en télétravail ou pas, le contrôle attentif à notre consommation d’électricité ou de chauffage et également, en ce qui concerne les déchets, toutes une série de réflexes qui peuvent être facilement mis en place et avoir un effet positif sur l’environnement. "Utilisons prioritairement les outils numériques pour archiver les documents et faire les démarches administratives. Inutile d'imprimer systématiquement tous nos mails ! " nous précise Carine. Limiter les fournitures "Pour éviter le gaspillage des fournitures et la consommation automatique, ne prenez que ce dont vous avez besoin et faites des choix judicieux c’est-à-dire des fournitures robustes et à longue durée de vie. Des bics rechargeables et/ou en matériaux recyclés, des crayons et lattes en bois naturels , des agrafeuses en métal plutôt qu’en plastique, des fardes en carton " Pensez récup, par exemple, en réutilisant les cartons que vous recevez, pour envoyer des colis ou en donnant des équipements obsolètes mais en bon état à des associations ou au personnel. Et les cartouches d'encre ? "Si vous en avez la possibilité, utilisez un kit qui vous permet de recharger vous-mêmes les cartouches d’encre de la photocopieuse ou de l’imprimante. Cette solution vous permet de faire des économies et de polluer beaucoup moins. Si vous ne pouvez pas remplir les cartouches, placez-les dans la poubelle appropriée, afin qu’elles soient recyclées et dépolluées". Pause-café ? "Plutôt que d’utiliser un gobelet jetable en plastique ou en carton, pensez à apporter votre tasse personnelle et une petite cuillère (si vous sucrez votre café). A partir du 1er janvier 2021, les touillettes en plastique seront interdites ! " "Pour éviter les dosettes de café jetables, optez pour des dosettes rechargeables en inox que vous pouvez remplir vous-même. L’idéal étant d’utiliser un percolateur ou une machine à grains" "Pour le thé, évitez les sachets et préférez le vrac. Vous pourrez utiliser un filtre en inox ou une boule à thé qui se glissent très facilement dans le mug ou la théière" ... Ecoutez Carine Bomal