Wooclap, la plateforme belge qui dynamise l'enseignement

Une super plateforme belge : Wooclap - © Maskot - Getty Images/Maskot

Une super plateforme belge : Wooclap - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 11/03/2020 Comme pratiquement tout ce que l’humain apprécie, la technologie numérique peut lui être néfaste s’il en abuse ou s’il n’est pas méfiant Il est important de rappeler aux jeunes qu'il faut se méfier de certains comportements sur les réseaux sociaux. Mais la technologie numérique nous entoure et on en a besoin au quotidien. De plus elle a de bonnes choses nous apporter. Quoi de pire effectivement pour un ado ou un enfant qu’un cours monotone où le professeur ne fait que parler du début à la fin, ce n’est pas motivant En effet on sait que pour pour les enfants comme pour les adultes il est difficile de rester entièrement concentré plus de 10 minutes d’affilée ; c’est un phénomène naturel avec lequel les professeurs doivent composer, ce qui n’est pas facile pour eux non plus ! Alors pour palier à ces sauts de concentration et de motivation, il faut dynamiser les cours et l’un des meilleurs moyens pour ça, c’est de faire participer au maximum les élèves/étudiants. C'est là que l'utilisation de la technologie numérique peut faire des merveilles, surtout avec les jeunes. Il existe des outils et des applications pédagogiques pour aider les professeurs et notamment une plateforme belge. Et cette cette plateforme, c'est Wooclap Wooclap existe depuis 2015, elle est à ce jour utilisée par plus de 200 000 professeurs et formateurs à travers le monde. Elle propose aux professeurs une quinzaine de fonctionnalités interactives super pratiques d’un point de vue pédagogique : questionnaires à choix multiples, textes à trous, sondages, brainstorming, … La question est projetée sur un écran et chaque étudiant répond avec son téléphone, sa tablette ou son ordinateur. D’un côté, ça motive les étudiants, ils suivent le cours plus attentivement ; et de l’autre côté, ça permet au professeur de vérifier si les étudiants ont bien compris ses explications, de connaître leur avis, de tester leurs connaissances, etc. et de voir s’afficher les résultats en direct, ce qui peut notamment l’aider à donner l’une ou l’autre direction à son cours. C'est notre sujet Infor Jeunes du jour !