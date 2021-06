Week-end Parcs et Jardins : découvrez le Parc Aurélie à Bastogne

Decouvrez le Parc d'Aurélie à Bastogne ce prochain week-end - Vivre ici Namur, Luxembourg et... Ce week-end des 5 et 6 juin se tiendra un peu partout en Wallonie le "Week-end des Parcs et Jardins" Le week-end des Parcs et Jardins vous emmène à la découverte du patrimoine vert wallon. Cette initiative entend valoriser les parcs et les jardins de Wallonie et vous invite à visiter le superbe travail réalisé par les architectes paysagers. Cette 5ème édition se déroulera sur le thème de "la Wallonie Destination Nature". Les activités proposées seront diverses et variées : parcours découvertes du patrimoine arboré, de la faune et flore sauvage, balades contées sur les plantes, initiations à la botanique, apprendre à cuisiner avec les plantes sauvages,... Et parmi le parcs et jardins à découvrir, le Parc Aurélie à Bastogne . Ce jardin de plus de 50 ares accueille arbres, arbustes, fleurs vivaces, annuelles, collection d'hydrangéas et jardins à la Française. Un dédale de verture à découvrir. Jocelyne Gillet nous présente ce beau jardin ...