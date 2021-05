Waterloo, mortelle plaine, ... Bivouac sanglant en terre brabançonne...

Francis Groff présente Waterloo, mortelle plaine - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon -... Après "Mort sur la Sambre", "Vade retro Félicien" et "Orangue sanguine" voici une nouvelle enquête de Stanislas Barberian signée Francis Groff L'auteur a pleinement rentabilisé cette longue période de confinement pour nous présenter un ouvrage qui .. tombe à pique alors que l'on commémore le 200eme anniversaire de la mort de Napoléon. Juillet 2020, région de Waterloo. Une trentaine de reconstituteurs napoléoniens se réunissent pour commémorer la bataille. Mais le lendemain des retrouvailles, un drame éclate. L'un des soldats est retrouvé assassiné dans la ferme voisine. L'enquête piétine. Un mois plus tard, la mère de la victime fait appel à Stanislas Barberian pour relancer les investigations". Francis Groff "C'était l'opportunité ! Le bouquin est sorti le 5 mail à l'occasion des 200 ans de la mort de Napoléon. J'avais cette idée en tête depuis quelques années déjà ! J'ai rédigé cela au cours des mois de pandémie et ça tombait bien". On y retrouve donc le personnage fétiche de Francis, Stanislas Barberian ce bouqinistre d'origine carolo, qui vit à Paris et qui vient régulièrement à Bruxelles voir son amie, elle-meme bouquiniste mais aussi des personnalités bien vivantes. "Je suis journaliste à la base, donc j'aime bien ancré mes récits dans la réalité même si le crime lui-même est bien évidemment une invention, c'est la seule part de fiction. Par contre, pour le reste, rien n'est inventé . Cette fois-ci on circule en Brabant wallon, on va de Wavre à Jodoigne, de Jodoigne à Nivelles, à Waterloo, ... A chaque endroit, mon personnage, Stanislas rencontre des gens qui existent réellement ou qui sont partis de personnages que j'ai pu rencontrer et si on mêle tout cela au fait qu'on a de la culture, de la gastronomie .. si on met tout ce patrimoine ensemble, plus l'expérience, on a quelque chose qui colle tout à fait à la réalité." Ecoutez l'interview que Francis Groff nous a accordée ! Et pour en savoir plus, Waterloo, mortelle plaine, est sorti chez Weyrich Editions, collection Noir Corbeau