Wallangues lance une application gratuite

Une application gratuite proposée par Wallangues - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon -... La plateforme Wallangues, une plateforme d’apprentissage des langues en ligne mise gratuitement à disposition des Wallons Lancée en 2012, la plateforme est désormais disponible sous forme d'application mobile ce qui va permettre d'offrir davantage de flexibilité aux utilisateurs mais aussi d'attirer un public plus jeune. "Cette nouvelle application reprend à peu de chose près les mêmes fonctionnalités et les mêmes contenus que la plateforme existante si ce n’est que les leçons sont plus courtes, le contenu est optimisé et donc son utilisation est plus motivante et conviviale pour les utilisateurs" nous précise Ismérie Lepère, assisante en Communication au Forem. Au Forem, différentes formules pour l'apprendissage des langues sont proposées : soit en présentiel, soit à distance, en blended (la méthode mixte) et même en immersion à l’étranger. Et les différents modules sont combinables. En fait le parcours se détermine selon les besoins et la progression du candidat, lors de coachings avec un formateur en langues. "Le Forem propose ainsi, dans ses centres de formation, des modules en néerlandais et en anglais, et dans certains territoires en allemand et en luxembourgeois et en fle (français langue étrangère). La gamme de modules est plus ou moins étendue selon les demandes des demandeurs d’emploi."