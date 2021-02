Vous souhaitez travailler en ... hauteur ! Postulez pour le téléphérique namurois - Vivre ici... D'ici quelques semaines, le téléphérique de la capitale wallonne devrait être opérationnel Et un appel à emploi a été récemment lancé. Sont recherchés : des agents d'accueil et de conduite et un (e) techncien ayant des compétences en électromécanique "Quand on observe le téléphérique on se demande 'que vont y faire les gens qui vont y travailler ?" nous précise Jean-Charles Dekeyser le responsable du site. "On sera une petite équipe de 6 personnes (..) parmi les membres de l'équipe, il y aura 5 agents de conduite et d'accueil mais parmi ces agents il y aura des gens qui devront avoir des compétences particulières avec des connaissances en électromécanique pour la maintenance de l'appareil (...) ce qui est important c'est que l'on sera formé par des experts" Sont recherchés égaleemnt des agents d'accueil. Explications en compagnie de Jean-Charles Dekeyser et si vous êtes intéressés c'est via l'adresse direction@telepheriquedenamur.be