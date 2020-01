Jobday en maçonnerie ! - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 27/01/2020 L'Entreprise Thomas et Piron est à la recherche de candidats prêts à se former pour devenir manoeuvre maçon ! Il suffit d'être inscrits comme demandeurs d'emploi et désirer devenir maçon !! Le Forem organise à cette fin une formation dans un centre adéquat avec des stages à effectuer chez Thomas et Piron. Une séance d'information aura lieu le 12 février à Wierde . Infos 084 24 58 87 Détails en compagnie d'Ismérie Lepère