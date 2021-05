Votez pour l'arbre de l'année 2021 - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 31/05/2021 Chacun de nous a un lien particulier avec un arbre ; le chêne dans lequel on jouait étant enfant, le grand hêtre le long duquel on se promenait en famille chaque dimanche, ou même le noisetier au fond du jardin. La Fondation wallonne pour la Conservation des Habitats en collaboration avec le Fonds Baillet Latour lance le concours de l'Arbre de l'année 2021 Avec le Concours de l’" Arbre belge de l’Année 2021 ", la Fondation wallonne pour la Conservation des Habitats, est à la recherche d’arbres appréciés non seulement pour leur beauté, leur taille ou leur âge, mais aussi d’arbres qui ont une histoire particulière à raconter, une relation singulière avec l’homme, et une place importante dans la société et la vie locale. En 2020, ce sont les arbres Flamands qui étaient en lice, cette année, le concours met à l’honneur des arbres de Wallonie et de la Région bruxelloise. Olivier Noiret de la Fondation "Cette année ce sont les arbres wallons et bruxellois qui seront mis à l'honneur (....) on recherche des arbres qui ont quelque chose à nous raconter, qui ont une place dans la société, par leur beauté, par leur histoire . On cherche des arbres candidats au concours" Date limite des candidatures, le 20 juin. Le lauréat du concours participera en 2022 au concours européen de l'arbre de l'année. Toutes les infos via le site ARBRE