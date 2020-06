Vizitt, quitte ton cocon, ose l'évasion !

Découvrez l'application VIZIIT - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 24/06/2020 Découvrez cette nouvelle application mobile gratuite ! Le concept est super simple. Envie de bouger, mais pas envie de passer deux heures à chercher où aller ? "Quitte ton cocon, ose l'évasion, découvre les endroits incontournables en Belgique ou ailleurs, que j'ai visité" est une application mise en place par Sophie Roscheck et Ludovic Daxhelet. Pourquoi "Viziit" ? "C'est parceque je suis un peu quelqu'un de dynamique et enthousiaste, du coup viziit, avec plein de i, ca sonnait mieux quoi " nous précise l'un des concepteurs, Ludovic Daxhelet. "L'application, c'est un peu une réussite dans le sens où j'ai parcouru beaucoup de choses, d'activités.. et je voulais absolument mettre ça sur papier. Et donc il y a deux ans on s'est lancé dans l'aventure aves Sophie et un développeur qui m'a fait confiance et donc on est parti sur un truc de fous. Il y a plus de 2000 heures de travail. Le but c'est d'arrêter de chercher pendant des heures ce que l'on pourrait faire dans la région, et "Viziit" géocalise et cible les activités à faire dans le coin où tu es !" "Imaginez que vous aller dans le sud de la province de Luxembourg, eh bien, géocalisez-vous et là vous aurez comme exemple le Tombeau du Géant comme point de vue, vous aurez un restaurant . En fait "Viziit" ce sont des milieux ciblés qui sont un peu incontournables, ca veut dire que quand vous êtes dans la région visitée, ne passez pas à côté de ça". Une application objective, évolutive et vivante. Certains sites sont déjà pointés en Wallonie. Il y aura bien entendu d'autres, l'application est en constante évolution. Découvrez sans tarder cette chouette application totalement gratuite : http://viziit.be/