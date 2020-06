Il y a tellement de choses à découvrir chez nous

Vivez vos vacances en Belgique - © Wietse Ketels - Getty Images/iStockphoto

"La Belgique regorge de beaux sentiers de randonnée pédestre. On peut aussi partir en balade à cheval. Randonner dans les Ardennes avec un âne. Ça c’est toujours un succès quand on a des enfants ! Pour les plus aventureux, il y a des week-end Packraft : un mélange entre randonnée nature et canoë dans une embarcation gonflable que l’on emporte avec soi" .

"Notre coup de cœur, chez écoconso, ce sont les vacances à vélo. On sait qu’avec la crise du coronavirus, la bicyclette connaît son petit succès. Alors on prolonge cette nouvelle habitude et on découvre (ou redécouvre) cette agréable façon de faire du tourisme. À vélo, on profite du grand air, on va à son aise pour bien découvrir des paysages qu’on n’a pas l’habitude d’apprécier quand on circule en voiture (et, quand même, ce sont les vacances alors on ne va pas se stresser à devoir tout visiter vite vite !). On emprunte un petit chemin de traverse repéré en dernière minute, on s’arrête facilement pour discuter avec quelqu’un ou visiter une curiosité. Et à la fois, on couvre un peu plus de terrain qu’à pied, ce qui permet de voir ou faire des choses fort différentes au cours d’une même journée. Et de porter les bagages ! Alors, évidemment, il y a plein de guides qui proposent des circuits. Une petite pépite créée récemment par 2 Belges c’est l’Échappée transwallonne. C’est un itinéraire de 8 jours à travers une partie de la Wallonie, avec des incursions en Hollande, en Allemagne, au Luxembourg et en France, le tout sur des routes sûres, balisées à 85%. Et on peut rejoindre différents points de départ en train. Pratique ! Surtout avec le railpass – 10 trajets en train gratuits, dont on devrait bénéficier.

L’Échappée transwallonne se présente sous la forme d’une carte et d’un roadbook avec le trajet, bien sûr, mais aussi des variantes pour les cyclistes plus aguerris ou pour ceux qui ont envie d’y aller plus cool ou qui sont en famille. Il y a des suggestions de visites à faire en route, de bonnes tables du terroir pour les pauses gourmandes et des suggestions de logements pour les étapes. Le tout avec une vraie attention à la démarche durable des adresses proposées. Bref, ça nous facilité bien l’organisation.

Et le but n’est absolument pas d’avaler des kilomètres. Au contraire, ils ont repéré des expériences insolites, comme ce radeau pour traverser une rivière avec son vélo. Ou des lieux hautement instagramables pour exhiber vos photos en rentrant de vacances. J’imagine déjà devant la machine à café : " waouw, c’est où ça ? ". " En Belgique " ;)

Après, si l’on préfère pédaler un peu plus loin, 15 véloroutes sillonnent l’Europe. C’est le réseau EuroVélo. Il y a aussi la Vélodyssée, qui longe la côte française, de la Bretagne à l’Espagne. Et bien d’autres