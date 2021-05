Virginie Hess nous dit tout sur le Martinet noir !

Corps de fusée, ailes en faucilles, .. tout dans le Martinet noir est fait pour la vie aérienne !

"La fin du mois d'avril annonce comme chaque année le retour des martinets qui ont passé tout l'hiver en Afrique et qui reviennent tournoyer au-dessus de nos villes et de nos villages avec leur cri strident si caractéristique".

On confond souvent le martinet avec l'hirondelle. "Ils ont un peu la même silhouette si ce n'est que le martinet a un corp plus long, plus effilé, les ailes plus découpées, il est très noir aussi, d'où son nom (...) ce petit oiseau est capable de voler durant 10 mois et de se poser uniquement pour nicher. C'est à dire qu'il fait tout dans les airs : il chasse, il boit, il s'accouple, il recueille les matériaux pour son nid et il dort, tout ça en volant, donc c'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment un oiseau impressionnant ce martinet. Tout son corps est profilé pour le vol. Il a vraiment un corp aérodynamique avec des ailes en forme d'arbalète, une queue gouvernail qui lui permet de faire des piqués, de ralentir, de freiner brusquement "

Plus de détails en compagnie de Virginie Hess et pour en savoir davantage, c'est notamment via le magazine La Salamandre