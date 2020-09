Vingt-cinq milles arbres remarquables en Wallonie

Arbres remarquables ! - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 03/09/2020 Notre séquence nature en compagnie de Virginie Hess "raconteuse de nature" . Il est question ce jour des arbres remarquables "Un arbre remarquable est un arbre qui va présenter un ou plusieurs critères d'exception, c'est à dire que l'on va faire attention à sa taille, ses dimensions, son âge" nous précise Virginie. "Il peut avoir une valeur esthétique ou paysagère (...) il y a l'intérêt historique , un intérêt folklorique ou religieux. Il y a le repère géographique, des arbres qui permettent de délimiter le territoire ou encore des arbres qui font office de borne frontières". La Wallonie compte 25 000 arbres dits remarquables ! Ce n'est pas rien . "Ils ne sont pas tous classés, par contre on ne peut pas les tailler, modifier leur silhouette ou les abattre sans permis d'urbanisme, la centaine d'arbres classés sont complètement intouchables. Si vous avez dans votre propriété un arbre qui vous semble particulièrement intéressant, et qui pourrait être intégré dans cette liste, vous pouvez aller sur le site de la Région Wallonne http://environnement.wallonie.be/dnf/arbres_remarquables/ Ecoutez Virginie