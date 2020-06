Vendez vos trésors via le concept "Godlfield Auction"

Une nouvelle salle de vente aux enchères à Steinfort - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant... Deux antiquaires de la région liégeoise proposent depuis peu un nouveau concept de vente aux enchères, notamment pour les habitants de la province de Luxembourg ! "La province de Luxembourg est une province où il n'y a pas de salles de vente, il y a très peu d'antiquaires et l'on a pensé, avec mon collègue, ouvrir une salle de vente pour pouvoir vendre au mieux les objets des particuliers" nous précise Raphaël Remy contacté par Terry Lemmens. Concrètement, comment cela se déroule-t-il ? "On peut nous contacter soit par mail, soit par téléphone. On fait une grosse partie des expertises par photos, ce qui est relativement simple. On envoie les photos des objets, je les expertises à une valeur marchande, nous les passons dans nos ventes et nous essayons d'en avoir le prix maximum" Bronze, horloges, tableaux, .. mais principalement des objets anciens sont acceptés. "Ce qui fonctionne le mieux ce sont les objets asiatiques. C'est le marché le plus porteur pour l'instant. Bronze, jade, porcelaine de Chine, coraux .." La salle de vente est installée à Steinfort au Grand-Duché de Luxembourg à quelques encablures d'Arlon. Toutes les infos via le site https://www.auction.fr/_fr/maison-de-vente/goldfield-1331