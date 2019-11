"Une vie de Renard" un beau livre aux Editions Weyrich

"Une vie de Renard..." - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 26/11/2019 Les Editions Weyrich proposent un très beau livre richement illustré : "Une vie de Renard" L'histoire d'une rencontre, celle d'un photographe et d'une jeune renarde, celle d'un amoureux de goupil et de toute une espèce menacée. Ce photographe, c'est Franco Limosani, reconnu pour son engagement dans la cause du renard et comme l'un de ses meilleurs ambassadeurs. Franco a déjà publié aux mêmes éditions (La vie dans les champs; sur les trace de goupil; Pour l'amour d'un renard..) des ouvrages qui ont connu un beau succès auprès du grand public. Il s'allie ici avec Alain Fournier photographe nature qui commente au fil des pages, avec beaucoup d'émotion, les joies et les malheurs de la petite renarde et ses comparses. Un bel ouvrage à offrir ou à s'offrir ! Franco Limosani était l'invité de Vivre Ici ce lundi..