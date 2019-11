Une "Saint-Nicolas" mode zéro déchet !

"St Nicolas" en mode "zéro déchet" - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 25/11/2019 Le "Zéro déchet" connait un succès fou ! Et c'est une très bonne nouvelle ! Sacs réutilisables, bocaux, contenants... les consommateurs, petit à petit, prennent de bonnes habitudes ! Et c'est bientôt la fête de St Nicolas pour le plus grand plaisir des petits ! Une fête qui engendre beaucoup de déchets (emballages surtout) Sachez que l'on peut concilier amusement et environnement et faire plaisir aux enfants sans faire l'impasse sur le démarche zéro déchet. Beaucoup de magasins proposent du vrac et le grand saint peut tout à fait s'y fournir ! Une liste que vous trouverez sur le site d'Ecoconso. St Nicolas peut aussi passer commande à un boulanger ou à un chocolatier lui demandant de ne pas emballer.. Et il y aussi la seconde main. Voici des exemples et bien d'autres que nous détaille Ann Wulf d'Ecoconso..