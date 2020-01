"Une promesse sur le sable" un opuscule de Jonathan Charlier - Vivre ici Namur, Luxembourg et... La collection "Opuscule" des Editions Lamiroy est un petit format 14/10 de nouvelles de 5000 mots .. elle est ouverte à tout auteur, débutant ou confirmé. "Cette année-là, j’avais dix-huit ans, c’était la fin de l’été. J’allais rencontrer l’homme qui allait changer le cours de mon existence. J’allais découvrir l’insouciance, l’intimité et la brûlure de l’amour" . Jeune trentenaire vivant à Jambes, Jonathan Charlier nous partage via les 33 pages de cet opuscule une page de son histoire, la rencontre de celui qui allait bouleverser sa vie, leur histoire d'amour, l'éveil à la sexualité. Le tout rédigé avec pudeur. Une libération pour cet amoureux des mots qui en est déjà à son troisième ouvrage. "Une promesse sur le sable" aux Editions Lamiroy. En librairie . Jonathan était l'invité de Vivre Ici ce mardi