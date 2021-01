Une plongée en Gaume en compagnie de Frank Andriat

Gaume de Frank Andriat - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 04/01/2021 En 40 ans d’écriture, Frank Andriat a construit une œuvre prolifique, plusieurs fois primée et traduite, toujours plébiscitée par les lecteurs et par la presse. "Gaume" le roman signé par l'auteur bruxellois Frank Andriat. Publié une première fois en 1995 sous le titre Au bout du monde, il a obtenu le prix de littérature régionale Baron de Thysebaert. Gaume est une version revue et augmentée du premier texte et est sorti en 2000 chez Memor. Il a été réédité chez Bernard Gilson en 2007 et aux éditions Genèse en 2020. C’est en Gaume, le long des rivières poissonneuses, au milieu des bois de feuillus et au creux des collines arrondies, que Pierre, un cadre stressé de Bruxelles, vient se ressourcer et découvre un nouvel équilibre qui lui permettra de s’épanouir. Il y fait la connaissance de Laure, la belle Parisienne aux yeux cannelle et à la peau caramel, qui, comme lui, cherche plus de plénitude. Il y rencontre Reinette, une fille de la nature aux yeux turquoise qui lui offre de vivre l’amour dans la simplicité et la tendresse, si différemment de ce qu’il connaît: les passades d’un soir et les aventures de vacances au Club Med. Rythmée par des musiques de jazz et par le chant des bois et des forêts, cette histoire est une ode à la nature, au quotidien et à l’amour. Ce roman est utilisé dans les classes à partir de la 5ème année secondaire (2ème en France). Frank Andriat était l'invité de Vivre Ici ce lundi ! Et pour en savoir plus c'est via les éditions Genese