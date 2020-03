Une pièce d'eau au jardin - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 13/03/2020 Un jardin d'eau offre un moment de quiétude.. Comment aménager votre jardin d'eau Vous pouvez utilisez une géomembrane (toile imperméable) pour créer l'étanchéité du bassin. C'est une technique souvent utilisée si l'on souhaite créer un bassin d'aspect naturel. AU niveau paroi, béton, béton recouvert d'un enduit étanche, métal tel l'acier inoxydable. Avant l'installation d'une pièce d'eau dans votre jardin, pensez au système de remplissage automatique. N'oubliez pas de drainer le fond pour vidange en fin de saison. De nombreux spécialistes répondront à toutes vos questions. Et si vous souhaitez y installer une vie aquatique, sachez que votre bassin devra être profond d'au moins 1m22 et qu'il faudra y installer un système d'aération. Eviter l'utilisation de produits tels le chlore et assurez vous d'avoir un ph équilibré en utilisant des plantes aquatiques et en créant de l'ombrage avec des arbres, pour limiter la prolifération des algues. Une eau qui macère n'est jamais de bon augure. Pour avoir une eau de qualité il est important qu'elle soit toujours en contact avec l'oxygène. Pour cela, utilisez des systèmes qui mettent l'eau en mouvement comme des petites fontaines et des chutes d'eau, des pompes d'aération mécanisée ou des plantes aquatiques oxygénantes. Libellules, grenouilles et autres petites bébêtes, la marre ou la pièce d'eau encourage une belle biodiversité au jardin ! Un bassin dans votre jardin, c'est le sujet de notre séquence Jardin en compagnie de Marc Knaepen