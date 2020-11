Une petite soeur pour la bière Mobius ? - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon -... Publié à 13h40 La Mobius Dry-Hopping Bio est une bière biologique blonde-cuivrée dont le nez expressif est obtenu grâce à une variété de houblon lui conférant de délicieuses notes d’agrumes. Sa légère amertume lui apporte beaucoup de fraîcheur. Outre son taux d’alcool modéré à 6,5%, la Mobius Dry-Hopping Bio est une bière facile à boire et accessible à un large public. La Mobius a été créée par Gilles Meert (Sombreffe) à l'occasion de son mariage en 2016 et 4 ans plus tard, il souhaiterait lui trouver une petite soeur. Pour ce faire il a lancé une campagne de financement participatif , les coûts de recherche et de développement étant assez élevés. Si vous souhaitez apporter votre contribution c'est via miimosa.com/be Gilles était l'invité de Vivre Ici ce jeudi " Toutes les infos via le site