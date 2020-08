Une mort pas très ... catholique à Louvain-la-Neuve !

Une mort pas très ... catholique - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 27/08/2020 "Un cadavre sur un lit derrière une porte fermée à clé de l’intérieur : classique. Dans la ville universitaire de Louvain-la-Neuve : plutôt inédit !" Elle est liégeoise, elle s'appelle Agnès Dumont. Il est néo-louvaniste, il s'appelle Patrick Dupuis. Ils signent un roman (polar) intitulé "Une Mort pas très catholique" dont la trame se situe principalement à Louvain-la-Neuve, paru aux Editions Weyrich, dans la collection Noir Corbeau Un ouvrage qui nous fait découvrir cette ville estudiantine du Brabant.... "Nous avons écrit le roman à deux (Patrick). Lui-même est celui qui connait le mieux la ville et moi je servais un peu de personne un peu naïve et je fais jouer ce rôle là à des personnages du roman" précise Agnès, contactée par Terry Lemmens. Un duo d'auteurs qui correspond au duo de personnages du roman : un ancien policier à la retraite et un jeune policier fraichement débarqué ! "Nous avons repris ce thème en essayant de lui donner une certaine forme d'originalité et en l'occurence ici, vous avez à la fois deux personnages qui sont assez opposés : un plus âgé qui servir un peu de mentor au plus jeune qui lui a besoin d'apprendre et de se prouver certaines choses". Roger, l'ancien policier est contacté par un de ses amis qui loue un appartement en ville et qui n'a plus de nouvelles de son locataire dont on découvre un peu après le cadavre. Le commissaire chargé de l'enquête estime là qu'il s'agit d'une "mort banale", avis que ne partage pas Roger et son acolyte. L'enquête démarre... Ecoutez l'intégralité de l'interview que nous a accordée Agnes Dumont Toutes les infos via le site de Editions Weyrich