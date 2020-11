Une maison de repos de Perwez recrute une cinquantaine de personnes - Vivre ici Namur, Luxembourg... C'est en janvier prochain que s'ouvrira une nouvelle maison de repos à Perwez, le Val d'Orbais Le Val d'Orbais propose 50 postes pour le lancement de sa future maison de repos lumineuse et moderne d’une capacité de 96 résidents et 20 appartements de résidence-service. Onze profils variés sont proposés : (m/f/x) : assistant social, aide-soignant de jour et de nuit, aide-cuisinier, chef de service, infirmier chef de service, infirmier de jour, responsable nursing, technicien de maintenance, technicien de surface, ... En fonction des profils, les types de contrats varient mais tendent tous vers un CDI. Détails en compagnie d'Isabelle Hubert, chargée de Communication au FOREM Infos via le site du Forem ou www.asbl-mmi.be