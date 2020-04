Une maison d'édition basée à Hotton : Partis pour Editions !

Découvrez cette maison d'édition basée à Hotton - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon... Créées en 2017, les éditions Partis pour sont le fruit d’une volonté de publier, en toute indépendance et avec passion, des livres comme invitation au voyage et ouverture au monde. Le premier axe est l’édition de beaux livres, de livres d’artistes, de carnets de voyage, de récits où le texte et l’image sont indissociables. Des livres qui font voyager le lecteur, qui offrent une vision et une expérience du monde uniques, qui apportent un regard particulier, personnel et intime d’un lieu, qui questionnent sur notre rapport au voyage et au monde. Peu importe la destination, peu importe la forme (pourvu qu’elle associe les mots et les images), des livres qui parlent directement à nos émotions ou qui nous amènent à penser le monde. L’exploration de la notion d’Errance constitue le deuxième axe de cette maison d’édition. Explorer cette idée, ce sentiment ou ce besoin d’errance qui habite l’être humain depuis ses origines au travers de récits, de nouvelles, de poésies, de dessins ou de photographies. Une ouverture, une curiosité, une diversité de points de vue, de regards, autour d’un même thème. Le troisième axe s’articule autour de l’édition de guides de voyage. Des guides pour se préparer au voyage ou à la vie nomade, des guides compacts, pratiques et ludiques pour voyager en famille, des guides destinés tant aux parents qu’aux enfants. Cette maison d'éditions basée à Hotton en province de Luxembourg est l'initiative de Laurence Vanderhaegen et Joël Schuermans Terry Lemmens à contacté Laurence..