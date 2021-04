Une jeune brainoise crèe "Dao Makka" en faveur du bien-être animal !

Dao Makka, une plateforme créée par Jamie-Lee Smit - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant... Elle s'appelle Jamie-Lee Smit, elle vit dans la région de Braine-l'Alleud et sa passion ce sont les animaux. Une passion pour la nature et les animaux dès son plus jeune âge "Dao Makka" c'est le nom du projet en faveur du bien être animal que Jamie-Lee vient de mettre sur pied. "Les animaux c'est en moi depuis toujours. Je ne sais pas l'expliquer. C'est vraiment depuis toute petite, je pense animaux, je fais attention aux animaux". Jamie-Lee a toujours été sensible aux animaux, depuis sa plus tendre enfance. Enfant, elle a créé un véritable lien avec son chien. "J'ai toujours été très vite dégoutée au niveau de la nourriture ! Je ne sais pas pourquoi ! La viande, ça ne passait pas. Les produits laitiers, il ne fallait même pas m'en parler. J'ai associé vite aussi la viande à l'animal, ce qui n'est pas évident pour tout le monde et je suis assez vite passée végétarienne". Et à ce jour Jamie-Lee est même devenue végétalienne (qui ne consomme aucun produit d'origine animale). Néanmoins à tendance végane parce que ce n'est pas toujours évident ! En déhors de sa passion et de sa vocation pour la protection animale, Jamie-Lee est auxiliaire d'enfance "Mon parcours scolaire a été compliqué. Je suis partie de l'école très jeune (..) j'avais l'impression de ne pas être à ma place et j'ai très vite développé une envie de travailler avec les enfants, je faisais "nounou" en fait. Du coup je me suis dit 'pourquoi pas avoir un métier la-dedans ?'. Et c'est ainsi que Jamee-Lee a refait une formation en tant qu'auxiliaire de l'enfance et elle travaille actuellement dans uen crèche. Outre cela, elle a suivi plusieurs formations : thérapeute pour les animaux, massothérapie, conseillère en Fleurs de Bach, naturopathe animalère ...