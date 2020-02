Une formation de cordiste pour sauvegarder le patrimoine ! - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant... Si vous avez le goût pour les beaux monuments, les bâtis, ... et que vous avez envie de bouger, de vous former pour un métier très spécifique dans le domaine de la construction… avec la condition que vous ne soyez pas sujet au vertige, cette formation de Cordiste devrait vous intéresser ! Il s’agit d’une formation adaptée aux opérations à mener sur le patrimoine bâti tels que le travail en hauteur, la maçonnerie ancienne, les techniques de base de couverture et de dévégétalisation. Si vous avez le goût pour les beaux monuments, les bâtis, ... et que vous avez envie de bouger, de vous former pour un métier très spécifique dans le domaine de la construction… avec la condition que vous ne soyez pas sujet au vertige, cette formation de Cordiste devrait vous intéresser ! Il s’agit d’une formation adaptée aux opérations à mener sur le patrimoine bâti tels que le travail en hauteur, la maçonnerie ancienne, les techniques de base de couverture et de dévégétalisation.