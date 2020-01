Une formation d'ouvrier pâtissier en moins de 5 mois .... - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant... Actuellement, le secteur de la boulangerie/pâtisserie vit une situation de pénurie de main d'œuvre en Wallonie surtout, à Bruxelles également. Pour répondre au mieux à la demande des nombreuses entreprises du secteur : boulangers-pâtissiers, supermarchés, hypermarchés, le Forem et le Centre de Compétence Epicuris proposent de suivre une formation délocalisée d'ouvrier pâtissier à Perwez, en Brabant Wallon. Quel est le contenu et la durée de cette formation ? Ecoutez Isabelle Hubert, Chargée de Communication au Forem