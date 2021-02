Une Florennoise a crée un masque brodé à l'effigie des soldats de Napoléon ! - Vivre ici... Elle s'appelle Régine, elle vit à Florennes et elle a conçu un masque brodé à l'effigie des soldats de Napoléon ! Régine est l'épouse d'un fan de Napoléon et du 1er Empire... et elle s'est lancée dans la confection de masques à l'effige du 2eme régiment de carabiniers.. Un savoir faire qui s'exporte puisque les demandes affluent notamment de France. "C'est mon mari qui a vu la variante anglaise et comme il est fan de l'Empereur Napoléon il m'a dit 'tu ferais bien un masque contre la variante anglaise et c'est parti comme ca" nous précise Régina, invitée de Vivre Ici ce jeudi. Un masque aux couleurs de l'équipe Napoléonienne. "J'ai redessiné le drapeau et mon mari l'a vectorisé pendant toute une journée pour avoir les sortes de points de broderie (...) j'ai confectionné le tricolore et après je le place sur la brodeuse, il faut trois heures de broderie pour un masque" Ecoutez le témoignage de Régina qui nous partage son beau succès Et pour en savoir plus c'est notamment via sa page facebook Régina Vintage Créations