Une boutique de récup au centre de Ciney ! - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon -... Une boutik "made in récup" s'est ouverte il y a peu rue du Commerce à Ciney. Une boutique qui appartient à la coopérative "Ressourcerie namuroise" qui, au travers ses activités, s'efforce de gérer le traitement des nos encombrants de manière optimales pour l'environnement. La Ressourcerie qui possède quelques boutiques "made in récup", notamment à St Servais, Andenne, Florennes et donc une tout récemment à Ciney. Tous les objets proposés à la vente ont été pris en charge par le service de collecte des encombrants puis remis en parfait état dans un centre de tri. Vous y trouverez du mobilier, des livres, des articles de loisirs et de nurserie ou encore des jeux et de l'électromenager. La nouvelle boutique est installe au 52 rue du Commerce, ouvertue le mardi de 14 à 18 H, les mercredi et samedi de 10 h à 18 H. Ecoutez Cécile Meyer