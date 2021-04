Un studio d'enregistrement à Limal pour accompagner les artistes ! - Vivre ici Namur, Luxembourg... Jerry Delmotte vit à Limal, en Brabant wallon et il y a pratiquement 2 ans il a ouvert un studio afin d'accompagner les artistes ... Le Green Studio, c'est son nom. A la base, Jerry est batteur du groupe "Z-Band" "Je ne voulais pas mettre tous mes oeufs dans le même panier ! Et donc essayer de diversifier un peu mon activité en tant que musicien parceque tout mettre sur le life, situation un peu exceptionnelle" nous confie Jerry Delmotte. Il s'est donc créé son propre studio à domicile "faire mes armes avec plein de copains qui voulaient enregistrer au début et j'ai pu faire ma propre expérience comme ça, petit à petit jusqu'à "monter un studio pro et commencer à gagner ma vie avec ça". A force d'expérience et avec le soutien notamment de Nico d'Avell, Jerry assure aujourd'hui les fonctions d'ingénieur du son au sein de son studio d'enregistrement, qui accueille déjà ce jours de nombreux groupes. Ecoutez l'interviez qu'il nous a accordée.. Et pour en savoir plus c'est notamment via FACEBOOK