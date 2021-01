Un "soup truck" à Anhée, Evrehailles et Sorinnes - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon... Julie Lambaerts travaille en principe dans le domaine de l'Horeca. Mais situation sanitaire oblige, celui -ci est à l'arrêt depuis plusieurs mois et la jeune femme qui habite à Evrehailles, a décidé de se lancé dans un soup truck... "En confinement depuis plus de 2 mois je cogitais un peu et puis pour ne pas m'ennuyer je faisais un peu de soupe pour la famille et puis je me suis dit 'c'est quand même pas mal, elles ne sont pas mauvaises , il y a moyen que j'en fasse quelque chose et puis voilà ça a démarré comme ça" nous confie-t-elle ! Au niveau légume, Julie aime "ce qui est gourmand, du bon beurre, de la bonne crême - Julie s'approvisionne dans une ferme de Braibant (Ciney) - (...) j'ai aussi une soupe un peu plus légère où là je n'ai que des légumes, 100 % légumes avec des cubes de bouillon légume faits maison" En route depuis deux jours, le "soup truck" de Julie connait déjà un beau succès ! Pensez à prendre votre propre contenant ! Les lundi et jeudi à ANHEE, les mardi et vendredi EVREHAILLES et mercredi à SORINNES Et si vous souhaitez en savoir plus c'est notamment via la page facebook "les soupes de Julie" Ecoutez l'interview qu'elle nous a accordé.