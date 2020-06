Un roman à découvrir !

Découvrez le roman policier de Marie-Pierre Jadin - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon... A la veille de ces congés d'été, nous vous proposons de vous plonger au coeur du roman policier signé Marie-Pierre Jadin : "Brasiers" paru chez Ker Edititions. Dans une vieille ferme ardennaise, le corps d’un homme est retrouvé emmuré. Fraîchement débarqué de Bruxelles, un jeune inspecteur est chargé de l’enquête. Avec l’aide de la propriétaire de la maison, il assemble les pièces d’un puzzle qui les mènera de Bastogne à Berlin, des heures sombres de la Bataille des Ardennes aux ombres du Rideau de fer. "Une partie de l'histoire se passe à Bastogne parcequ'il y a un camp militaire la-bas et l'enquête se situe plutôt sur la commune de Ste Ode" précise Marie-Pierre, contactée par Terry Lemmens. La disparition d'un ... tracteur et la découverte d'un cadavre dans une maison du côté de Ste Ode.... et qui date d'une vingtaine d'année ! "En fait le cadavre a été retrouvé 20 ans après son crime. Il a été retrouvé dans un bon état de conservation (....) l'enquête traine depuis plusieurs mois, elle a été laissée de côté, et au final c'est Luc Delcourt (le jeune inspecteur bruxellois) qui est chargé de l'énquête".. Une enquête passionnante qui nous plonge au cœur sombre de l’Ardenne Toute les infos via le site KER EDITIONS