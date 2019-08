Un pain gourmand à réaliser avec les enfants ! La recette de Candice - Vivre Ici Namur,... Notre séquence en compagnie de Candice Kother ! Et aujourd'hui c'est mercredi ! Alors impliquons les enfants dans la confection d'un ... pain ! Un pain gourmand et un indice glycémique intéressant. ​​​​​​​Recette de Candice : Pain au quinoa 250g de farine blanche 125g de farine complète au choix 150ml d’eau tiède à chaude 70g de quinoa cuit 1 c. à s. de sel 1 c. à s. de sucre 1 c. à s. d’huile 5g de levure sèche Faîtes fondre le sel dans l’eau tiède. Dans un saladier, mélangez la farine, le sucre et l’huile et ajoutez l’eau salée. Laissez reposer quelques minutes afin que la farine termine d’absorber les liquides. Sortez la pâte du saladier et travaillez-la sur le plan de travail. Ajoutez ensuite la levure instantanée et pétrissez la pâte pendant une dizaine de minutes. Enfin, ajoutez le quinoa et homogénéisez la pâte. Formez une boule, farinez-la légèrement et laissez-la reposer 1h30 à température ambiante. Faites cuire 25 minutes à 240°. Si votre pain colore trop vite, baissez à 210° les 10 dernières minutes.