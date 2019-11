Un Pagé dans la mare : le nouveau spectacle de Vincent Pagé

Vincent Pagé a un succès fou et ça se comprend ! Son dernier spectacle « Tronches de vie », présenté dans notre région il y a deux ans, vous avait complètement séduits, tant et si bien que Vincent a joué les prolongations. Il n’a donc pas hésité une seule seconde à programmer sa nouvelle création, « Un Pagé dans la mare ».

"Un Pagé dans la mare", c’est le nouveau solo de Vincent Pagé, mis en scène par Christophe Challe, coécrit par Xavier Diskeuve.

Cette fois, Vincent Pagé va un cran plus loin que dans ces " Tronches de vie " qui ont été un énorme succès et ont emmené le comédien namurois de Rossignol à Avignon et de Liège à Mazingarbes.

À nouveau, il propose une dizaine de tableaux où l’homme ordinaire et de bonne foi se heurte aux aléas du quotidien lorsqu’il déraille.

On reste dans la drôlerie, voire l’absurde, on affronte des cauchemars récurrents tels le contrôle technique, la file dans les boulangeries du dimanche matin ou la maladie (contagieuse) du jogging. Mais on s’aventure aussi par moments là où ça fait un peu plus mal : SDF refoulés, petits pensionnés déprimés, pompiers désargentés, solitude et misère affective…

Sans démagogie, ni misérabilisme aucun. Juste parce que c’est la réalité palpable, visible au cœur de nos quartiers et nos campagnes. Avec une écriture à la fois simple et ciselée, servie par l’humanité et ce sens du détail finement observé qui caractérisent le jeu toujours plus mobile et visuel de Vincent.

Créé en octobre 2016, “Tronches de vie” a été joué plus de 150 fois. Outre une tournée considérable des centres culturels wallons et bruxellois, il a aussi fait deux mois de “Comédie centrale” à Liège et Charleroi avant de faire durant tout le mois de juillet 2018 le Festival “off” d’Avignon.

Il a été montré aussi à Namur en mai 2017, au Festival “Théâtre au vert” de Silly, au Festival “Paroles d’homme” de Soumagne ainsi que, par extraits, dans divers festivals d’humour (le Caval’rire à Herve, Bastogne, Voo Rire à Liège…) et “scènes ouvertes”. Avec des extraits du spectacle, Vincent a remporté le prix des jeunes à Herve et surtout les prix du Jury et du Public au Festival de Villedieu Le Temple dans le sud-ouest de la France.

“Un Pagé dans la mare” rêve de faire le même parcours, voire mieux !

Les prochaines dates :

Le vendredi 15 novembre, au BARDAF à BOSSIERE ST GERARD

Le vendredi 22 novembre, salle La Clairière à MEUX (Eghezée)

Du mardi 26 novembre au samedi 7 décembre au Théâtre JARDIN PASSION à NAMUR (Attention, les 10 premières dates, c’est déjà COMPLET – dates supplémentaires 11, 12 et 13 décembre).

Et encore pleins de rendez-vous en 2020